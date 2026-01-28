Dos muertos en Ucrania por ataque ruso cerca de Kiev

Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un ataque ruso cerca de la capital ucraniana de Kiev, informó el miércoles la administración militar regional.

El ataque alcanzó la localidad de Bilogorodska, en el sureste de la ciudad, precisó el jefe de esa administración, Mikola Kalashnik.

El martes, una ola de ataques rusos dejó 12 muertos, cinco de ellos en un tren de pasajeros cerca de la ciudad nororiental de Járkov, y alcanzó infraestructuras energéticas.

Rusia lanza ataques diarios contra Ucrania que provocan víctimas civiles y afectan la infraestructura energética.

Según un informe de la Misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania, publicado a inicios de enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos han muerto y 40.600 heridos desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.

El año más mortal fue 2025, con más de 2.500 civiles fallecidos, según el documento.