Dos muertos en un ataque en la frontera entre Jordania y Cisjordania

Un hombre armado mató a dos personas en un puesto fronterizo entre Cisjordania, bajo ocupación israelí, y Jordania, anunciaron este jueves los servicios israelíes de socorro y el ejército.

Dos hombres de 20 y 60 años resultaron heridos en el tiroteo ocurrido en el cruce de Allenby, y poco después se certificó su fallecimiento, indicó el Magen David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja.

"Las fuerzas de seguridad neutralizaron al terrorista", añadió la misma fuente en un comunicado.

El ejército israelí dijo estar investigando los detalles del ataque.

Según el canal israelí Channel 12, el agresor era un jordano que llegó al paso fronterizo conduciendo un camión que transportaba ayuda para la Franja de Gaza.

Según este medio, el agresor abrió fuego y también apuñaló a varias personas. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran un cuchillo manchado de sangre y un arma de fuego en el suelo.

En septiembre de 2024, un jordano mató a tiros a tres guardias israelíes en el mismo paso fronterizo antes de ser abatido.

