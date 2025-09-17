Dos muertos en un ataque israelí en Líbano

Al menos dos personas murieron el miércoles en un ataque israelí contra un automóvil en la ciudad de Baalbek, en el este de Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés.

Según la agencia nacional de noticias ANI, el ataque fue obra de un "dron israelí" en esta ciudad, que alberga un conjunto de templos romanos clasificados como patrimonio mundial de la Unesco.

Ni ANI ni el ministerio dieron detalles sobre la incursión ni sobre la identidad de las víctimas.

Israel lleva a cabo con frecuencia ataques en Líbano, asegurando que tienen como objetivo a Hezbolá, a pesar de un acuerdo de alto el fuego que puso fin en noviembre de 2024 a más de un año de conflicto —incluidos dos meses de guerra abierta— entre Israel y el movimiento libanés proiraní.

Bajo la presión de Estados Unidos y temiendo una intensificación de los ataques israelíes, el gobierno libanés ordenó el mes pasado al ejército elaborar un plan para desarmar a Hezbolá, muy debilitado tras la guerra.

Según Beirut, el ejército libanés debe completar este desarme en un plazo de tres meses en lo que respecta al sur del país, cerca de la frontera con Israel.

