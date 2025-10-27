Dos muertos en un bombardeo israelí contra un aserradero del sur de Líbano

Dos hermanos murieron este lunes en un bombardeo israelí contra un aserradero del sur de Líbano, con lo que ya son 13 los muertos desde el jueves en ataques similares, según fuentes oficiales libanesas.

La fuerza aérea israelí intensificó sus bombardeos estos últimos días, afirmando apuntar contra estructuras de Hezbolá, un grupo pro-Irán, pese a que la guerra abierta entre ambas partes terminara oficialmente en noviembre de 2024.

El bombardeo se produjo en el pueblo de Al Bayyad, en el distrito de Tiro, y "provocó la muerte de dos hermanos", indicó el Ministerio de Salud. Por su parte, la agencia oficial Ani precisó que el ataque apuntó contra un aserradero.

Con el fallecimiento de estos dos hombres son 23 las personas muertas en bombardeos israelíes en el sur y el este de Líbano desde inicios de octubre.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que apuntó y mató a un miembro de la unidad de élite de Hezbolá, la Fuerza Radwan, identificado como Husein Ibrahim Suleiman, en el sector de Al Bayyad. Además, señaló que también mató a otro "terrorista de Hezbolá", Hasan Ibrahim Suleiman.

Según el ejército, ambos "trabajaban para restablecer el sitio de una infraestructura terrorista".

lk/at/sg/hme/jvb/mb