Dos muertos, incluido un niño, en el naufragio de un barco con migrantes en Grecia

Una mujer y un niño fueron hallados muertos frente a las costas de la isla griega de Ikaria, en el norte del mar Egeo, tras el naufragio de una embarcación con más de 50 migrantes a bordo, informaron las autoridades este domingo.

"Cincuenta migrantes fueron rescatados y están siendo atendidos por las autoridades, pero otras tres personas siguen desaparecidas", precisó una portavoz de los guardacostas, y añadió que la operación de salvamento sigue en curso.

Ikaria está cerca del litoral occidental de Turquía, donde suelen embarcar personas en busca de asilo en la Unión Europea.

Además de esta ruta entre Turquía y las islas griegas, otra trayectoria, muy utilizada pese a su alta peligrosidad, es la que va de Libia a Creta, en el sur de Grecia.

A principios de diciembre, 17 personas fueron halladas muertas tras el naufragio de su embarcación frente a las costas de Creta, una tragedia que dejó además 15 desaparecidos. Solo dos personas sobrevivieron.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documentó el año pasado la muerte o desaparición de 107 personas migrantes en aguas griegas.

Según Missing Migrants, un proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Naciones Unidas, cerca de 33.000 personas migrantes murieron o fueron declaradas desaparecidas en el Mediterráneo desde 2014.