Dos muertos por ataque ruso contra la capital de Ucrania

Un ataque ruso causó al menos dos muertos y dos heridos en la capital de Ucrania, informó el jefe de la administración militar local el miércoles por la mañana.

Según Timur Tkatchenko, al menos uno de los fallecidos se registró en el distrito de Dniprovski, de Kiev, donde se produjo un incendio en los pisos superiores de un edificio.

El alcalde capitalino, Vitali Klitschko, reportó ataques con drones que causaron daños en diferentes zonas de la ciudad.

La ministra de Energía de Ucrania, Svitlana Grinchuk, dijo en Facebook que Rusia atacó la infraestructura energética del país durante la noche en un ataque "masivo".

Las autoridades ucranianas también informaron de ataques importantes con drones en al menos otras tres regiones, incluida Zaporiyia, donde varias personas resultaron lesionadas y miles se quedaron sin electricidad.

El ataque se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha pedido a Moscú y Kiev que detengan la guerra en sus actuales líneas de combate, dijera el martes que archivó los planes para un encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, en Budapest porque no quería una reunión "inútil".

bur-ceg/tym/arm/mas