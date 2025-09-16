Dos muertos por ataques rusos en el sur de Ucrania

Dos personas murieron en el sur de Ucrania, en las regiones de Zaporiyia y Mikolaiv, a causa de ataques rusos, informaron las autoridades locales el martes, en un momento en que Europa teme una escalada del conflicto.

"Una persona falleció" durante uno de los bombardeos en Zaporiyia, escribió en la plataforma Telegram el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov, al precisar que los equipos de rescate se encuentran en el lugar.

Cifró en nueve el número de heridos, según otro mensaje.

El gobernador de la región de Mikolaiv, Vitali Kim, informó de una víctima mortal en su zona.

"Hace unas horas, los rusos atacaron una granja en la comunidad de Chornomorska. (...) Un hombre, conductor de un tractor, murió mientras trabajaba en el campo", detalló en Telegram, condenando "un ataque dirigido contra civiles".

El Kremlin consideró la semana pasada que las negociaciones de paz con Kiev estaban en "pausa", tres años y medio después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, que ha causado decenas de miles de muertos y ha desplazado a millones de personas.

La OTAN anunció el viernes el lanzamiento de una operación para reforzar la defensa de su flanco oriental tras las incursiones de drones en Polonia y Rumanía, que los europeos atribuyeron a Rusia.

