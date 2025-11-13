Dos muertos y 18 heridos en Corea del Sur al chocar un camión contra un mercado, según medios

Por Heejin Kim

SEÚL, 13 de noviembre (Reuters) -

Un camión ligero se estrelló el jueves contra un mercado de Corea del Sur, recorrió 150 metros por un pasillo repleto de puestos antes de detenerse y mató a dos personas e hirió a 18, según informaron los servicios de emergencia y medios de comunicación.

El incidente tuvo lugar en un mercado situado en Bucheon, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital, Seúl, dijo un oficial de bomberos en una sesión informativa televisada.

Más tarde se confirmó la muerte de dos personas que habían sufrido una parada cardíaca, informó la agencia de noticias Yonhap.

Al parecer, el camión dio marcha atrás durante 28 metros antes de acelerar hacia el mercado al aire libre, dijo el oficial de bomberos.

El conductor achacó el incidente a una aceleración repentina, añadió.

El conductor no estaba ebrio cuando se le realizó la prueba de alcoholemia, dijo un alto cargo de policía en la sesión informativa. Las autoridades entregarán el vehículo a los investigadores para que intenten determinar la causa del accidente, dijo.

Las imágenes de televisión emitidas por la televisión coreana mostraban a personas haciendo sus compras en un mercado al aire libre antes de que un camión azul acelerara por

un pasillo bordeado de puestos y se estrellara contra una de las tiendas.

La policía detuvo al conductor, de unos 60 años, y está siendo interrogado, según Yonhap. (Información de Jack Kim y Heejin Kim; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)