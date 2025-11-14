Dos muertos y 21 desaparecidos por un deslizamiento de tierra en Indonesia

Un deslizamiento de tierra causó la muerte de dos personas y dejó al menos 21 desaparecidas en Indonesia, informó el viernes un funcionario de la autoridad de gestión de desastres.

La emergencia afectó el jueves por la noche tres aldeas del distrito de Cilacap, en la provincia de Java Central, donde sepultó y dañó viviendas.

"Hasta el viernes por la mañana, el equipo conjunto ha rescatado a 23 personas con vida. Se han encontrado dos personas fallecidas y se sigue buscando a otras 21", dijo en un comunicado Abdul Muhari, portavoz de la agencia nacional de desastres.

Añadió que se lleva a cabo una operación de búsqueda y rescate para encontrar a las desaparecidas.

La inestabilidad del terreno ha dificultado las labores en el lugar, donde se ha desplegado maquinaria pesada.

A principios de esta semana, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica indonesia emitió una alerta por condiciones meteorológicas extremas.

La temporada anual del monzón, que suele durar entre noviembre y abril, suele traer consigo deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y enfermedades.

El cambio climático ha afectado los patrones de las tormentas, incluida la duración y la intensidad de la temporada, lo que ha provocado lluvias más intensas, riadas y ráfagas de viento más fuertes.

