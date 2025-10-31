Dos muertos y decenas de heridos por balas de la Policía de Tanzania en protestas por las elecciones

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este jueves por disparos de la Policía de Tanzania durante las protestas desatadas en medio del recuento de votos en las elecciones que ha celebrado esta semana en el país africano.

El anuncio ha venido de la mano de las autoridades de Kenia, país al que algunos manifestantes cruzaron tras los enfrentamientos con los agentes tanzanos. Las víctimas mortales son dos varones de 27 y 28 años que fueron alcanzados por balas disparadas por agentes de la Policía tanzana, según ha confirmado el comandante del condado de Kajiado, en la frontera con Tanzania, Alex Shikondi.

"Los agentes disparaban frenéticamente desde el lado tanzano contra los manifestantes que se encontraban en el lado keniano del puesto fronterizo", ha asegurado en declaraciones recogidas por el diario digital Daily Nation sobre unos acontecimientos que han tenido lugar en el puesto de Namanga.

El gobernador de Kajiado, Joseph Lenku, ha instado a los comerciantes kenianos con puestos en la frontera a mantener la calma, después de que una veintena de nacionales se hayan sumado a las protestas de los ciudadanos del país vecino encendiendo hogueras lanzando piedras contra los agentes tanzanos.

Las protestas se han intensificado en las principales ciudades de Tanzania, lo que ha llevado a la declaración del toque de queda al menos en Dar es Salam, después de que la oposición ha denunciado los comicios presidenciales y parlamentarios de este miércoles como una farsa, teniendo en cuenta que el líder opositor Tundu Lissu se encuentra en prisión preventiva desde el pasado abril acusado de traición, y fue inhabilitado, aumentando las posibilidades de la actual presidenta, Samia Suluhu Hassan, para renovar mandato.