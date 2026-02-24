Dos mujeres arrestadas en Uganda por besarse en público

Dos mujeres fueron arrestadas en Uganda por besarse en público, indicó el martes a AFP una portavoz de la policía, en aplicación de una de las leyes antihomosexualidad más severas del mundo.

La legislación aprobada en 2023 contempla penas de hasta cadena perpetua por relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que la llamada "homosexualidad agravada" puede castigarse con la pena de muerte.

Las dos mujeres, de unos veinte años, fueron detenidas tras una denuncia de vecinos en la ciudad noroccidental de Arua, a unos 450 kilómetros al norte de la capital, Kampala.

Permanecen bajo custodia desde el 18 de febrero y no cuentan con representación legal.

"Los vecinos contactaron a la policía quejándose de que ambas practicaban la homosexualidad y fueron vistas besándose en público", declaró la portavoz policial local, Josephine Angucia, y añadió que los vecinos tomaron fotografías como prueba.

Según la vocera, los vecinos también afirmaron haber visto a varias mujeres entrar en la vivienda alquilada de una sola habitación y pasar allí la noche, lo que sospechan eran "orgías entre personas del mismo sexo".

La portavoz señaló que el caso fue remitido al fiscal del Estado para recibir "orientación y una posible comparecencia ante el tribunal".

El defensor de los derechos humanos Frank Mugisha condenó el arresto en X, y señaló que "pone de relieve la dura realidad" que enfrentan las personas afectadas bajo la ley antihomosexualidad en el país africano.