Dos mujeres y tres niños mueren en incendio en edificio de buenos aires

BUENOS AIRES, 23 jun (Reuters) - Un incendio en un edificio de un barrio céntrico de Buenos Aires provocó el jueves la muerte de dos mujeres y tres niños, mientras 18 personas resultaron heridas, informaron fuentes de los servicios de emergencias y los bomberos, que lograron controlar el fuego.

Aún se desconocen las causas del incendio.

Las víctimas fatales fueron rescatadas con vida pero murieron en el hospital por las heridas provocadas por las llamas y el humo, dijo a la prensa el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti.

"No sé la situación en que estaban, pero se hizo un esfuerzo muy grande de reanimación con estos pacientes pero lamentablemente no pudimos sacarlos de la situación. Hay tres menores, no tengo las edades, y dos adultos. Son cinco fallecidos. Además de los fallecidos, son 18 (heridos) más", dijo Crescenti frente al edificio incendiado.

Entre los heridos, que fueron trasladados en más de 20 ambulancias a distintos hospitales de la ciudad, hay niños y una mujer embarazada, agregaron las fuentes.

El incendio se desató por una explosión ocurrida en la madrugada en los pisos séptimo y octavo de un edificio de 14 plantas en el barrio de Recoleta, una zona muy transitada de la capital argentina, rodeada de universidades y hospitales.

La zona estaba cortada al tránsito para facilitar el acceso de las ambulancias.

Imágenes difundidas por los canales locales de televisión mostraron a tres niños pidiendo ayuda a los gritos desde un balcón del edificio cuando se desató el incendio.

Las autoridades aclararon que no hay riesgo de derrumbe.

