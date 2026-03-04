Dos nuevos arrestos por muerte a golpes de activista de extrema derecha en Francia

La policía francesa indicó este miércoles que detuvo a otras dos personas por la muerte a golpes en febrero de un militante de extrema derecha radical, una tragedia que sigue fracturando a la izquierda antes de las elecciones municipales.

Dos hombres de 22 y 26 años fueron arrestados el miércoles por la mañana, informaron fuentes policiales.

"Ahora pensamos que tenemos a todos los que participaron directamente en los golpes propinados a Quentin Deranque", especificó una de ellas a AFP.

El joven militante de 23 años, que se movía en la galaxia de grupúsculos de la ultraderecha de Lyon (centro-este), fue golpeado el 12 de febrero por varios encapuchados, al margen de una conferencia de la eurodiputada LFI (La Francia Insumisa, izquierda radical) Rima Hassan.

Deranque debía encargarse de la seguridad de militantes del colectivo identitario Némésis.

El joven sufrió un grave traumatismo craneal y falleció dos días después.

A mediados de febrero las fuerzas de seguridad ya detuvieron a 11 personas.

Seis hombres han sido acusados de "homicidio voluntario" y uno como "cómplice".

Algunos han reconocido haber golpeado a Quentin Deranque, pero todos niegan haber tenido la intención de matarlo, indicó el fiscal de Lyon.

Según una fuente cercana al caso, se trata de miembros o de simpatizantes de la Joven Guardia, un movimiento de extrema izquierda fundado en 2018 en Lyon por el diputado de LFI Raphaël Arnault y disuelto en junio.

Dos eran colaboradores de este diputado en la Asamblea Nacional.

La ultraderecha y la derecha acusan a La Francia Insumisa de ser "responsable" o "cómplice" de la tragedia por haber creado verbalmente, según ellas, un clima favorable a la violencia de grupos de extrema izquierda.

La situación ha avivado divisiones días antes de las elecciones municipales, para la cual el Partido Socialista y los ecologistas podrían necesitar a LFI.