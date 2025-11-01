Dos nuevos sospechosos enfrentan cargos preliminares por robo en el Louvre

PARÍS (AP) — La fiscal de París dijo el sábado que se presentaron cargos preliminares contra dos nuevos sospechosos por su presunta implicación en el robo de las joyas de la corona en el museo del Louvre, tres días después de que fueron arrestados como parte de la investigación.

La fiscal Laure Beccuau afirmó en un comunicado que un sospechoso de 37 años fue acusado de robo organizado y conspiración criminal. La otra, una mujer de 38 años, está acusada de ser cómplice. Ambos fueron encarcelados.

Ambos negaron su implicación, manifestó la fiscal.

El abogado de la mujer, Adrien Sorrentino, dijo a los periodistas que su clienta está “devastada” y niega las acusaciones.

“No entiende cómo está implicada en los elementos de los que se le acusa”, expresó.

Cinco personas fueron arrestadas por la policía el miércoles en relación con el caso, incluyendo a una vinculada por ADN. Tres han sido liberadas sin cargos, señaló Beccuau.

Dos sospechosos anteriores, hombres de 34 y 39 años de Aubervilliers, al norte de París, fueron acusados esta semana de robo por una banda organizada y conspiración criminal.

Beccuau indicó que ambos dieron declaraciones “minimalistas” y “admitieron parcialmente” su implicación. Se cree que los dos son los hombres que forzaron su entrada en la Galería Apolo. Uno fue detenido en el Aeropuerto Charles-de-Gaulle con un billete de ida a Argelia; su ADN coincidió con el de un scooter utilizado en la huida.

No se han difundido públicamente los nombres ni detalles biográficos de los arrestados.

La información sobre las investigaciones debe ser secreta según la ley francesa, para no comprometer el trabajo policial y garantizar el derecho a la privacidad de las víctimas, una política conocida como “secret d’instruction”. Solo el fiscal puede hablar públicamente sobre los avances, y los infractores pueden ser procesados.

En un caso aparte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que seis personas fueron arrestadas el jueves poco después de un robo en un laboratorio de refinación de oro en la ciudad de Lyon, durante el cual los ladrones usaron explosivos. El botín, que se estimó en 12.000.000 de euros (US$13,9 millones), ya fue recuperado, informó Nuñez en X.

