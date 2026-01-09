Dos partidos de la Bundesliga se aplazan por un temporal

Los partidos St. Pauli-Leipzig y Werder Bremen-Hoffenheim, inicialmente programados para el sábado y correspondientes a la 16ª jornada de la Bundesliga, fueron aplazados a una fecha sin determinar debido a las malas condiciones meteorológicas, anunció la Liga Alemana (DFL) este viernes.

La DFL decidió aplazar el St. Pauli-Leipzig, en el Millerntor-Stadion de St. Pauli, un barrio de Hamburgo, porque "no se podía garantizar la seguridad de todas las personas implicadas el día del partido debido a las nevadas persistentes, el pavimento resbaladizo y el temporal".

Unas horas después y por los mismos motivos el encuentro en el Weserstadion entre el Werder Bremen y el Hoffenheim también fue aplazado.

La DFL comunicará posteriormente las nuevas fechas de ambos partidos.

La tormenta de nieve Elli barre desde el viernes el norte de Alemania, con importantes nevadas (de hasta 15 centímetros) y vientos fuertes. En Hamburgo y Bremen, las escuelas permanecieron cerradas el viernes.