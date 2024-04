Dos partidos de sanción para arquero que se encaró con hincha al que acusó de racista

El portero senegalés Cheikh Sarr, del Rayo Majadahonda, de la tercera categoría del fútbol español, fue suspendido este miércoles con dos partidos tras ser expulsado por saltar a la grada en busca de un hincha rival que supuestamente le profirió insultos racistas.

Sarr fue expulsado el pasado fin de semana en el partido de la 1ª RFEF (tercera categoría del fútbol español) contra el Sestao, que fue suspendido en el minuto 87 tras estos sucesos y la decisión de Rayo Majadahonda de retirarse del campo y no volver al terreno de juego.

El portero senegalés saltó a la grada en busca de un hincha que le estaba insultando, encarándose con él y agarrando su bufanda, antes de ser separado y recibir una tarjeta roja.

El Juez Único de Competición de la Federación Española de Fútbol admitió este miércoles en su resolución que Sarr fue "ofendido gravemente", pero consideró que debería haber usado los cauces de denuncia establecido ante los insultos.

"Hemos dado credibilidad, de que los insultos racistas comenzaron en el minuto 50 del partido, y por lo tanto, debería haberlo puesto en ese momento en conocimiento del árbitro" para que pusiera en marcha el protocolo contra el racismo, consideró el Juez Único.

"La defensa de sus intereses debe desarrollarla el jugador ofendido por los cauces legales ya descritos y por tanto, su actuación, saltando la valla de separación y actuando con cierta leve violencia -aunque no conste que haya llegado al insulto ni a la agresión- es plenamente reprochable", añade la resolución.

"Actuación soliviantada que prosiguió cuando el árbitro le mostró la tarjeta roja de expulsión lo que nos obliga a considerarle autor de la infracción leve de conducta contraria al buen orden deportivo", justifica el Juez la sanción al jugador.

En la resolución, el Juez de Competición también ha sancionado al equipo vasco del Sestao, donde tuvo lugar el encuentro, a jugar a puerta cerrada sus dos próximos encuentros como local.

En la misma resolución, se da por perdido el partido 3-0 al Rayo Majadahonda y se le quitan tres puntos, tras su retirada del partido.

Sarr afirmó el martes en una rueda de prensa que lo que sufrió "fue algo horrible, algo que no podía aguantar, una tristeza, algo muy feo", pero admitió que "si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme".

