Dos pases de anotación de Kirk Cousins ayudan a los Falcons a romper racha y vencer 24-10 a Saints

NUEVA ORLEANS (AP) — Kirk Cousins pasó para 199 yardas y dos touchdowns en su segunda titularidad esta temporada, y los Falcons de Atlanta rompieron una racha de cinco derrotas con una victoria de 24-10 sobre los Saints de Nueva Orleans el domingo.

Asumiendo el control debido a la lesión de rodilla que terminó la temporada de Michael Penix Jr., Cousins completó 16 de 23 pases, destacándose con su envío de anotación de 49 yardas por el centro profundo al exjugador destacado de Tulane, Darnell Mooney, en el último cuarto.

La jugada le dio a Atlanta (4-7) una ventaja de 24-10 con 11:04 por jugar — una cómoda delantera en un día en que los Falcons impidieron que los desafortunados Saints (2-9) anotaran un touchdown ofensivo.

La única anotación de Nueva Orleans vino con el regreso de intercepción de 49 yardas de Justin Reid en el segundo cuarto en un pase que fue desviado por Kool-Aid McKinstry. El primer TD de Reid desde su temporada de novato en 2018 acercó brevemente a los Saints a 10-7.

El novato de los Saints, Tyler Shough, en su tercera titularidad y primera en el Superdome, completó 30 de 43 pases para 243 yardas, pero a menudo estuvo bajo presión y fue capturado cinco veces. La única intercepción que lanzó en un pase profundo en los últimos segundos fue irrelevante, pero su entrega fallida a Alvin Kamara en el primer cuarto fue recuperada por Dee Alford y llevó a los primeros puntos del juego con el gol de campo de 56 yardas de Zane Gonzalez.

David Sills, un jugador de 29 años que ha pasado gran parte de su carrera en escuadras de práctica, anotó el primer touchdown en su carrera con un pase de nueve yardas de Cousins, dando a los Falcons una ventaja de 10-0 en el segundo cuarto.

