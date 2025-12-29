Dos personas fallecidas, una desaparecida y una herida tras un alud en los Pirineos

Dos personas fallecieron y otra se encuentra desaparecida tras una avalancha de nieve el lunes en los Pirineos españoles, mientras que una mujer resultó herida, con hipotermia, informaron las autoridades en Aragón, una región en el noreste de España.

Las labores de búsqueda se iniciaron sobre las 13H00 después de que una mujer alertara de que había visto una avalancha y a personas personas cerca practicando esquí de fondo, indicó la Guardia Civil a la AFP.

Los equipos de rescate, entre los que se encuentra al menos un helicóptero, se desplegaron en el lugar, en las proximidades del pico Tablato, cerca del Balneario de Panticosa, una zona de la parte española de los Pirineos situada en la región de Aragón.

Fuentes de la delegación del Gobierno en Aragón indicaron que se encontraron dos cuerpos y que una mujer en estado de hipotermia había sido asistida.

El presidente regional de Aragón, Jorge Azcón, afirmó en un mensaje en X que estaba "conmocionado" por el "trágico accidente de montaña en el pico Tablato" e indicó que cancelaba su agenda para desplazarse hasta allí.