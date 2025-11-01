Dos personas más son acusadas en relación con el robo de joyas del Louvre

PARÍS, 1 nov (Reuters) - Una mujer y un hombre fueron puestos bajo investigación formal por el robo de joyas valoradas en US$102 millones desde el Museo del Louvre, informó el sábado la fiscalía de París, elevando a cuatro el número total de imputados en el caso.

El hombre, de 37 años, conocido por la policía por robos anteriores, fue acusado de robo organizado y conspiración criminal. La mujer, de 38 años, fue acusada de complicidad en robo organizado y conspiración criminal.

Otras tres personas que habían sido detenidas el 29 de octubre junto con el hombre y la mujer quedaron en libertad sin cargos, informó la fiscalía.

Los dos nuevos sospechosos comparecieron ante los jueces de instrucción y permanecen en prisión preventiva, según el fiscal. Ambos niegan su participación en el atraco.

El fiscal no dio más detalles sobre ellos, pero los medios de comunicación franceses informaron que la mujer era de La Courneuve, un suburbio marginal al norte de París.

El fiscal dijo la semana pasada que los dos primeros sospechosos imputados en el caso habían "admitido parcialmente" su implicación.

Se trata de un argelino de 34 años que vive en Francia desde 2010 y fue detenido por la policía cuando intentaba embarcar en un vuelo con destino a Argelia, y otro de 39 años que ya estaba bajo supervisión judicial por un caso de robo con agravantes. Ambos viven en Aubervilliers, un barrio de bajos ingresos del norte de París.

El fiscal dijo que las investigaciones continúan. De momento, no se ha encontrado rastro de las joyas robadas.

Hace dos semanas, dos ladrones encapuchados utilizaron un montacargas de mudanzas para acceder a la ventana de un segundo piso, destrozaron las vitrinas de las joyas con herramientas eléctricas y huyeron en patinetes conducidos por dos cómplices. El atraco ha causado conmoción en todo el mundo al poner al descubierto los fallos de seguridad del museo más visitado del mundo. (Reporte de Geert De Clercq; Editado en Español por Ricardo Figueroa)