Dos personas mueren en Bucarest tras una explosión en un bloque de apartamentos

17 oct (Reuters) -

Una explosión en un edificio de apartamentos de ocho plantas en Bucarest, la capital de Rumanía, derrumbó varios pisos, causando dos muertos y 12 heridos el viernes, informaron medios de comunicación locales.

La explosión rompió las ventanas de un instituto cercano, informó el sitio web de noticias Hotnews.ro. También derrumbó por completo dos pisos y afectó a otros que se encontraban debajo, según medios locales.

Al menos dos personas murieron y 12 resultaron heridas, según Biziday.ro, que citó a los servicios de emergencia y al Ministerio de Sanidad. Los equipos buscaban en el lugar de la explosión a otras personas atrapadas, según Biziday. (Información de Jason Hovet; edición de Elaine Hardcastle; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

