Dos personas mueren en un tiroteo en paso fronterizo de Jordania, según servicio de ambulancias

18 sep (Reuters) - Dos personas murieron el jueves en un tiroteo en el cruce de Allenby, situado entre la Cisjordania ocupada por Israel y Jordania, informó el servicio de ambulancias israelí.

La unidad agregó que fuerzas de seguridad mataron al agresor.

El ejército israelí recibió un informe sobre el tiroteo y se están investigando los detalles del incidente, dijo el ejército. Los medios de comunicación israelíes indicaron que los dos israelíes heridos habían fallecido.

El cruce Allenby es un paso fronterizo crucial para el comercio entre Jordania e Israel.

En septiembre de 2024, un hombre armado de Jordania mató a tres civiles israelíes en el cruce fronterizo de Allenby antes de ser abatido por fuerzas de seguridad, un atentado que provocó el cierre de la zona durante dos días.