Dos personas mueren y 17 desaparecen tras el paso del tifón Bualoi en Vietnam

Por Khanh Vu y Thinh Nguyen

NGHE AN/HANÓI, 29 sep (Reuters) -

Dos personas murieron y otras 17 desaparecieron tras el paso del tifón Bualoi por Vietnam el lunes, con daños en viviendas y cortes en el suministro eléctrico. La tormenta provocó lluvias torrenciales y enormes oleajes antes de perder parte de su fuerza en dirección a Laos.

Bualoi se había desplazado a lo largo de la costa central septentrional del país antes de tocar tierra a primera hora del lunes, provocando olas de hasta ocho metros de altura, según la agencia meteorológica nacional.

Una persona murió tras quedar atrapada por las aguas en la ciudad de Hue y otra falleció por la caída de un árbol en la provincia de Thanh Hoa, según informó la agencia gubernamental de gestión de catástrofes. Diecisiete pescadores desaparecieron después de que olas enormes golpearan dos barcos pesqueros frente a la provincia de Quang Tri, mientras que otro pesquero perdió el contacto durante la tormenta, según la agencia.

"He presenciado muchas tormentas y esta es una de las más fuertes", dijo Nguyen Tuan Vinh, de 45 años, en la provincia de Nghe An, mientras limpiaba escombros. Los vecinos de Vinh contaron que pasaron la noche en vela intentando proteger sus casas, incluso cuando se fue la luz en su edificio de apartamentos.

"Estuve despierto toda la noche temiendo que el fuerte viento arrancara la puerta", dijo el residente Ho Van Quynh. A las 11 de la mañana (0400 GMT), el tifón se desplazaba sobre la provincia de Nghe An hacia Laos, con vientos máximos que se debilitaban a 74 kilómetros por hora desde los 117 km/h a los que tocó tierra, según la agencia meteorológica. Bualoi ha dañado hasta ahora 245 casas, ha inundado casi 1400 hectáreas de arroz y otros cultivos y ha cortado el acceso a varias zonas, según un informe de la agencia de gestión de catástrofes.

En el informe no se mencionan daños importantes en propiedades industriales, aunque hay algunas grandes fábricas en la trayectoria de Bualoi o cerca de ella, entre ellas las de Foxconn, Luxshare, Formosa Plastics y Vinfast. Antes de la llegada del tifón, el Gobierno había evacuado a más de 28.500 personas, mientras que cientos de vuelos fueron cancelados o retrasados por el cierre de cuatro aeropuertos en provincias centrales. El ciclón ha provocado fuertes lluvias en la mayor parte de Vietnam desde el sábado y las autoridades han advertido del riesgo de graves inundaciones y corrimientos de tierra. Según la agencia meteorológica, se prevé que las precipitaciones en varias zonas del país alcancen los 500 milímetros desde el domingo por la noche hasta el martes. Con una larga costa frente al mar de China Meridional, Vietnam es propenso a los tifones que suelen formarse al este de Filipinas, donde al menos 10 personas murieron tras el paso de Bualoi la semana pasada. (Información de Khanh Vu en Hanói y Thinh Nguyen en Nghe An; edición de John Mair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)