Dos personas muertas y 10 soterradas en derrumbe de hogar de ancianos en Brasil

Un derrumbe de una residencia de ancianos en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, dejó este jueves al menos dos personas muertas, mientras los bomberos trabajan en el rescate de 10 otras víctimas entre los escombros.

Según el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais, cuya capital es Belo Horizonte, 29 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del colapso, ocurrido en la madrugada.

Las causas del derrumbe no han sido informadas.

Se desconoce además el estado de las 10 víctimas que seguían sepultadas entre los restos de la estructura, una montaña de tierra, trozos de paredes y hierros.

Imágenes divulgadas por el organismo muestran una gran casona completamente derrumbada y un fuerte despliegue de efectivos sacando a una persona con vida en una camilla, mientras vecinos aplauden.

Según el último balance oficial, nueve personas lograron salir con ayuda de vecinos, entre ellas dos cuidadores y siete ancianos que estaban en una zona no afectada directamente.

Además, los bomberos rescataron con vida a ocho personas.

Más de 40 bomberos militares, con apoyo de perros, trabajan en las labores de rescate.

Entre los rescatados con vida figura un niño de dos años, sacado consciente y con signos vitales estables, informaron los bomberos.