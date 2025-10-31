Dos personas resultan heridas por disparos en un nuevo enfrentamiento entre bandas en Bruselas

Por Sudip Kar-Gupta

BRUSELAS, 31 oct (Reuters) -

Dos personas sufrieron heridas de bala tras enfrentamientos entre grupos rivales en Bruselas en la madrugada del jueves, según informó la Fiscalía de Bruselas, en un momento en que los problemas de la capital belga con la delincuencia violenta no muestran signos de remitir. El fiscal de Bruselas informó el viernes de que la policía fue llamada a la plaza de Bethléem en Saint-Gilles —cerca de la estación Sur utilizada por el Eurostar— hacia las 0230 GMT del 30 de octubre.

Las dos víctimas fueron encontradas heridas en el lugar de los hechos, con cartuchos de pistola descubiertos en las inmediaciones, mientras que otros dos sospechosos fueron detenidos. Las heridas de las dos víctimas no ponen en peligro su vida.

"Las circunstancias exactas del incidente serán objeto de una investigación en profundidad", añadió el fiscal, cuando se le preguntó si estaba relacionado con bandas de narcotraficantes rivales.

Bruselas se ha visto asolada por la violencia vinculada a las bandas de narcotraficantes en los últimos años y las autoridades han afirmado que más de 100 de las redes delictivas más peligrosas de Europa operan en Bélgica.

En febrero de este año, las autoridades tuvieron que cerrar varias estaciones de metro de Bruselas mientras perseguían a dos sospechosos tras un tiroteo relacionado con narcotraficantes. (Información de Sudip Kar-Gupta; edición de Benoit van Overstraeten; editado en español por Patrycja Dobrowolska)