Dos personas siguen desaparecidas tras derrumbe de edificio en Marsella

Las labores de búsqueda continuaban este martes para tratar de hallar a dos personas desaparecidas, que seguirían bajo los escombros del edificio derrumbado el domingo en Marsella, en el sureste de Francia.

"La búsqueda es cada vez más peligrosa", indicó el martes Dominique Laurens, fiscal de Marsella. "El registro de los escombros sigue pero manualmente" ya que el edificio adyacente amenaza con derrumbarse, agregó.

Al menos seis personas murieron tras el derrumbe de un inmueble de cuatro plantas y cinco apartamentos situado en el número 17 de la calle Tivoli, en el centro de la ciudad mediterránea.

"Encontrar a un superviviente sería un milagro, pero tenemos fe", dijo el padre Olivier el lunes, durante una vigilia de oración en la cercana iglesia de Saint Michel.

Cuatro de las seis víctimas halladas fueron identificadas como un hombre y una mujer de 74 años, que eran pareja, y dos mujeres de 65 y 88 años, anunció Laurens.

Los investigadores tratan de identificar los otros dos cuerpos, pero la mayor incógnita en este momento es la causa de la explosión que derrumbó el edificio.

Una de las hipótesis sería una fuga de gas, declararon las autoridades, pero todavía no se llegó a una conclusión.

Unas 200 personas tuvieron que ser evacuadas de los edificios circundantes por precaución, pero se espera que los residentes más alejados regresen a sus hogares a partir de este martes.

Sin embargo, para los vecinos del número 15, cuyo edificio se derrumbó parcialmente, no será así.

Algunos habitantes pudieron acceder durante unos minutos a sus hogares el lunes para recuperar sus efectos personales y documentos importantes.

"Siempre se te olvida algo", admitieron algunos de los vecinos a la AFP.

"Lo peor es no saber cuánto durará. Lo que más me angustia es no saber dónde viviré, si tengo que encontrar un nuevo apartamento", dijo Alhil Villalba, de 33 años.

