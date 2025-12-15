Dos personas son apuñaladas en el sur de Japón. La policía detiene a un sospechoso de 30 años

TOKIO (AP) — La policía japonesa anunció la detención de un hombre en relación con el presunto apuñalamiento de dos personas en un complejo de entretenimiento donde actúa el grupo femenino de pop HKT48 en la ciudad sureña de Fukuoka. Las víctimas sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas.

La policía de Fukuoka dijo que arrestaron a un sospechoso de 30 años por presuntamente apuñalar a un hombre de 44 años en el pecho en las instalaciones el domingo con lo que parecía ser un cuchillo de cocina.

La policía dijo que investigaba el caso como un posible intento de asesinato, pero declinaron dar más detalles, como los motivos del sospechoso, y tampoco comentó sobre el segundo apuñalamiento.

La agencia de noticias Kyodo y otros medios japoneses informaron que el hombre herido, quien trabajaba para el teatro HKT48 dentro del complejo, fue apuñalado cuando vio al sospechoso en un área no autorizada y le pidió que se retirara.

Según medios, el sospechoso también habría apuñalado a una mujer de 27 años en la espalda en un vestíbulo de ascensores de las instalaciones antes de huir de la escena.

HKT48 anunció que el evento para fanáticos del grupo programado para la noche del domingo fue cancelado.

Los crímenes violentos son raros en Japón, que tiene estrictas leyes de control de armas. Sin embargo, en los últimos años ha habido varios casos de alto perfil que involucran ataques con cuchillos y explosivos caseros.

