Dos policías detenidos en Francia tras ser acusados de violación en un tribunal

Dos policías franceses acusados por una mujer de haberla violado en las instalaciones del tribunal de Bobigny, en las afueras de París, fueron imputados y puestos en detención preventiva el sábado, anunció la fiscal de París, Laure Beccuau.

Los dos policías están siendo procesados por violación y agresión sexual por personas que abusan de la autoridad que les confiere su cargo, precisó.

En el momento de los hechos que denunció, la joven se encontraba en la fiscalía del tribunal de Bobigny por "hechos de incumplimiento por parte de un progenitor de sus obligaciones legales que comprometen la salud, la seguridad, la moralidad o la educación de su hijo", indicó el fiscal Éric Mathais en un comunicado.

El miércoles por la tarde, "reveló haber sido víctima de dos violaciones durante la noche del 28 al 29 de octubre por parte de dos funcionarios" de policía, explicó Mathais, precisando que estos habían sido puestos bajo custodia policial el jueves por la mañana.

Ambos reconocieron haber mantenido relaciones sexuales con esta mujer, pero afirmaron que fueron consentidas, indicó el viernes a AFP una fuente cercana al caso.

Nogueras, abogado de uno de ellos, alegó que se trataba de una "relación consentida".

Otra fuente cercana al caso precisó que la joven tenía 26 años y que los policías tenían 35 y 23 años.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró el jueves que "si se demuestran, estos hechos son extraordinariamente graves e inaceptables", y añadió en su declaración a AFP que los dos agentes "fueron suspendidos inmediatamente".

