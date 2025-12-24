Dos policías mueren al estallar una bomba en Moscú, cerca de donde fue asesinado un general ruso

Por Guy Faulconbridge y Lidia Kelly

MOSCÚ, 24 dic (Reuters) -

Una bomba mató a tres personas el miércoles en Moscú después de que dos agentes de policía se acercaran a un hombre que actuaba de forma sospechosa cerca del lugar donde hace dos días murió un general de alto rango por la explosión de un coche bomba que, según Rusia, fue colocado por la inteligencia ucraniana.

Una serie de figuras militares rusas y partidarios de alto nivel de la guerra en Ucrania han sido asesinados durante el conflicto iniciado hace casi cuatro años. La inteligencia militar ucraniana ha dicho que era responsable de varios de los ataques.

El Comité Estatal de Investigación de Rusia dijo que cuando dos agentes de policía se acercaron a un hombre que actuaba de forma extraña, fueron abatidos por un artefacto explosivo, y añadió que también murió una tercera persona. No especificó quién era la tercera persona.

El Comité abrió causas penales por asesinato de agentes de las fuerzas del orden y tráfico ilegal de bombas.

Canales de noticias no oficiales rusos en Telegram dijeron que el atacante era uno de los muertos y que detonó la bomba cuando se le acercaron los agentes. Reuters no pudo confirmar de forma independiente esos detalles. La explosión se produjo muy cerca de donde el lunes fue asesinado el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la dirección de entrenamiento operativo del Estado Mayor ruso.

Rusia dijo que sospechaba que Ucrania estaba detrás del asesinato. Ucrania no hizo ningún comentario oficial.

Myrotvorets, un sitio web no oficial ucraniano que ofrece una base de datos de personas calificadas de criminales de guerra o traidores, actualizó su entrada sobre Sarvarov para decir que el general de 56 años había sido "liquidado". (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Chris Reese y Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)