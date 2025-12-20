Dos potencias se saludan

Tras el apretón de manos y las fotografías de rigor y con una sonrisa dibujada en el rostro, Infantino, que es un gran apasionado del tenis, le confesó su admiración a Sinner y confesó que sigue todos sus partidos cada vez que los compromisos se lo permiten.

El presidente de la FIFA le dijo también que en el pasado fue un gran admirador del también tenista italiano Adriano Panatta, sorprendiendo a un Sinner que tras repetir corona en el ATP Finals de Turín iniciará la próxima temporada con un partido de exhibición frente al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, el 7 de enero en Seúl.

Después, el italiano comenzará la defensa de su corona en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año que conquistó en las pasadas dos ediciones. (ANSA).