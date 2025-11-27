Dos presos se escapan de una cárcel de Francia usando sierras y sábanas

Dos presos se escaparon de una cárcel francesa utilizando sábanas y después de serrar los barrotes de su celda, indicaron este jueves las autoridades.

Francia tiene uno de los peores índices de hacinamiento carcelario en Europa, y los sindicatos denuncian que el Estado descuida las cárceles normales mientras traslada a los narcotraficantes a nuevas de máxima seguridad.

Los guardias notaron que los dos hombres habían escapado de la cárcel en la ciudad de Dijon, en el este de Francia, poco antes del amanecer, informó la autoridad penitenciaria.

La pareja "parece que cortó los barrotes" y "huyó utilizando sábanas", indicó el fiscal de Dijon, Olivier Caracotch, sin proporcionar más detalles sobre cómo exactamente usó las telas.

Los fugitivos son un hombre de 19 años, en prisión preventiva desde octubre de 2024 por intento de asesinato, y otro de 32 años encarcelado desde 2023 por amenazas y violencia contra una pareja, dijo Caracotch.

El funcionario sindical Ahmed Saih dijo que los reclusos usaron "sierras manuales tradicionales". "Hemos estado advirtiendo sobre el riesgo de una fuga de prisión durante meses", aseguró, tras recordar que ya informaron del hallazgo de estas herramientas en el pasado.

La prisión de Dijon, construida en 1853, es antigua y cuenta con 311 reclusos para 180 plazas, según el ministerio de Justicia.

"La prisión es muy dura aquí", dijo un recluso liberado el jueves después de ocho meses, a AFP. "Éramos tres en una celda: dos en literas y uno durmiendo en el suelo", agregó.

La fuga de prisión ocurre unas dos semanas después de otra en Rennes, en el oeste de Francia. Un convicto de 37 años, al que le quedaba un año por cumplir por robo, escapó durante una salida con otros prisioneros a un planetario.

Fue detenido este jueves en la ciudad de Nantes, a unos 100 kilómetros al sur de Rennes, según fuentes próximas a la investigación.

