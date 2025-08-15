Dos primeros cargamentos de crudo venezolano de Chevron tras nueva licencia parten hacia EEUU: datos

(Agrega detalles y datos)

15 ago (Reuters) - Los dos primeros cargamentos de crudo venezolano exportados por la petrolera estadounidense Chevron, tras recibir el mes pasado una nueva licencia para operar en el país, zarparon con destino hacia Estados Unidos, según datos de monitoreo de buques vistos el viernes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó a Chevron una nueva licencia a finales de julio, permitiéndole operar en el país sudamericano sancionado y exportar su petróleo, un cambio de política respecto a las normas más estrictas impuestas por la administración del presidente Donald Trump este año.

Los tanqueros MediterraneanVoyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, partieron de aguas venezolanas el viernes con cargamentos de crudos pesados Hamaca y Boscán a refinerías estadounidenses, según datos de LSEG y registros de exportación de la estatal PDVSA.

Uno de los buques se dirigía a la costa oeste de Estados Unidos, mientras que el otro navegaba hacia Port Arthur, Texas, con fecha estimada de llegada para la próxima semana, según los datos.

Chevron está negociando por separado la reactivación de un acuerdo de suministro con Valero Energy que podría otorgar al refinador estadounidense una parte de los cargamentos de crudo venezolano que le corresponden a Chevron, los cuales son populares entre las refinerías estadounidenses del Golfo de México, de acuerdo con fuentes.

Chevron ha afirmado que opera a nivel mundial en cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, así como con el marco de sanciones de Estados Unidos. El presidente ejecutivo de la compañía, Mike Wirth, anunció este mes que las exportaciones desde Venezuela se reanudarían en pequeños volúmenes.

La petrolera estadounidense exportó unos 252.000 barriles por día (bpd) de petróleo venezolano a Estados Unidos en el primer trimestre, aproximadamente el 29% del total del país miembro de la OPEP. (Reporte de Marianna Párraga)