Dos proyectos españoles, entre los ganadores de los más de 300 presentados en el reto Santander X 'Food for the future'

Dos proyectos españoles --Cocuus System Iberica y Moa FoodTech-- han resultado ganadores entre los más de 300 presentados por 11 países en el reto global de emprendimiento Santander X 'Food for the future'. Además, también ha recibido un galardón dos compañías de Reino Unido (Revive Eco y Small Robot Co), una argentina (Nat4Bio) y otra de Estados Unidos (ClearLeaf Inc), según ha informado Santander.

El objetivo de este reto pasa por encontrar soluciones innovadoras en torno a la industria alimentaria, con un impacto duradero y alineadas con el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para acabar con el hambre.

En concreto, los dos proyectos españoles han recibido el premio en la categoría 'Scaleup' del reto. 'Moa FoodTech' es una plataforma 'B2B' de ingredientes saludables y sostenibles obtenidos mediante fermentación de subproductos alimentarios optimizados por inteligencia artificial (IA), y sin embargo, Cocuus System Iberica es una solución de impresión 3D escalable para producir análogos de la carne a partir de vegetales, carne deconstruida o células cultivadas en laboratorio.

Por otro lado, la empresa ganadora de Reino Unido ha sido 'Small Robot Co' y ofrece soluciones de robótica e IA para hacer la agricultura más eficiente, sostenible y rentable. Mientras, la estadounidense 'Urban Crop Solutions' propone soluciones de cultivo vertical de interior para producir plantas y utiliza un 95% menos de agua y un 0% de pesticidas.

"En un contexto de rápido crecimiento demográfico global, es urgente asegurar el acceso a una alimentación saludable para toda la población mundial y redefinir la forma en la que producimos los alimentos para dirigirnos hacia formatos económicos y sostenibles. Con este reto buscamos poner no solo recursos sino todo el foco que nos sea posible en quienes están apostando por la innovación para hacer frente a estos desafíos", ha señalado la directora global adjunta y responsable de Open Innovation y Blockchain de Santander Universidades, Blanca Sagastume.

Según ha indicado la entidad, los seis vencedores han recibido premios por un total de 120.000 euros (30.000 euros para las 'startups' y 90.000 euros para las 'scaleups') para desarrollar sus soluciones. Además, obtendrán acceso a Santander X 100, comunidad global exclusiva con los proyectos emprendedores más destacados de Santander X, que les conecta con los recursos que necesitan para crecer --asesoramiento y formación, capital, clientes, talento y networking, entre otros--.

Asimismo, los ganadores obtendrán ventajas como promoción en redes sociales y los canales oficiales de Banco Santander o la presentación de sus proyectos a 'Fintech Station', el equipo de innovación abierta de Banco Santander.

"Ayudar a los emprendedores a abordar los desafíos globales, brindar soluciones innovadoras y promover la adopción de tecnologías nuevas y disruptivas es el núcleo de nuestro trabajo. Estamos encantados de asociarnos con Banco Santander para lanzar este reto global. Es un tema de gran importancia, no solo alineado con nuestra responsabilidad y progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino como parte de nuestra vida cotidiana, algo con lo que cada uno de nosotros puede identificarse", ha añadido el CEO de Oxentia Foundation, Steve Cleverley.

Europa Press