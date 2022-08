Dos relevantes miembros de ETA trasladados a cárceles del País Vasco

El francés Henri Parot, autor de atentados particularmente sangrientos de la antigua organización separatista vasca ETA, y Xavier García Gaztelu, dirigente de la misma, serán trasladados a cárceles del País Vasco, informó este miércoles la administración penitenciaria española.

La decisión se enmarca en la política de acercamiento de antiguos miembros de ETA, puesta en marcha por el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez y reclamada desde hace tiempo por sus familiares.

En prisión durante 32 años, Henri Parot, alias Unai, fue condenado en 1990 por un total de 39 asesinatos.

Fue uno de los autores del atentado de 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas 5 niños.

Miembro de un comando activo entre 1978 y 1990, compuesto por franceses reclutados por ETA, que contaban con la ventaja de no ser conocidos por la policía española, fue detenido en 1990 cerca de Sevilla (sur) al volante de un coche cargado con más de 300 kilos de explosivos.

Encarcelado inicialmente en Cádiz, a casi 1.000 km del País Vasco, ya había sido trasladado a León el año pasado, mucho más cerca de esta región, y en teoría podría ser liberado en 2029.

Al igual que Parot, el ex jefe militar de ETA Xavier García Gaztelu, conocido como "Txapote" -condenado por una docena de asesinatos, entre ellos el del concejal del Partido Popular (PP) Miguel Ángel Blanco en 1997, que provocó una enorme indignación en España- y otros once ex etarras también se beneficiarán de esta medida.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó este acercamiento de "traición" de Pedro Sánchez y de "nuevo mazazo" a las víctimas de ETA.

"Asesinos en serie como Henri Parot o Txapote van a cumplir lo que les quede de condena en prisiones cerca de sus familias. Sin haber mostrado un ápice de arrepentimiento ni haber colaborado con la Justicia jamás", lamentó la AVT en un comunicado.

Es "insoportable la humillación de este gobierno hacia las víctimas" de ETA, afirmó por su parte Cuca Gamarra, la numero dos del Partido Popular, el primero de la oposición.

Gamarra atribuyó esta decisión a una contrapartida pagada por Sánchez al apoyo parlamentario que le brinda la formación separatista vasca EH Bildu, formación heredera de la antigua vitrina política de ETA.

Desde que Sánchez llegó al poder en 2018, unas semanas después de que ETA anunciase su disolución, varias decenas de detenidos encarcelados lejos del País Vasco fueron trasladados a prisiones de la región o de provincias limítrofes.

vab/mg/al/mb