Dos Santos se corona 'rey' mundial de los 400 mv y Warholm se queda sin medalla

El atleta brasile√Īo Alison dos Santos se coron√≥ este martes como nuevo campe√≥n del mundo de los 400 metros vallas, despu√©s de imponerse con mucha autoridad en la final del Mundial que se est√° disputando en Eugene (Estados Unidos) y donde el noruego Karsten Warholm no pudo estar en el podio.

Esta prueba era una de las que se presentaba m√°s atractivas de estos Campeonatos del Mundo tras lo sucedido el pasado verano en los Juegos Ol√≠mpicos de Tokio, donde se vivi√≥ un gran duelo entre Warholm y el estadounidense Rai Benjamin, con el a√Īadido de la irrupci√≥n de Dos Santos, que era el m√°s r√°pido del a√Īo y que complet√≥ el podio en la capital japonesa.

El noruego, oro olímpico y plusmarquista mundial con 45.94, no llegaba con su mejor preparación tras haber sufrido una lesión muscular y en la final lo notó, sobre todo cuando pagó el esfuerzo de su tremendo arranque y un toque en una de las vallas finales que le terminó por dejar fuera de la lucha por las medallas.

Ah√≠ si estuvieron tanto Dos Santos como Benjamin. El brasile√Īo entr√≥ en la recta final muy bien colocado y demostr√≥ el por qu√© de su gran a√Īo imponi√©ndose con mucha autoridad con un crono de 46.29, 80 cent√©simas m√°s r√°pido que Benjamin. Estados Unidos se qued√≥ con el bronce tambi√©n gracias a Trevor Bassitt (47.39), por escasas dos cent√©simas sobre el franc√©s Wilfried Happio. Warholm, campe√≥n mundial en 2017 y 2019, fue s√©ptimo con 48.42.

"Es incre√≠ble ganar el t√≠tulo mundial en esta pista. No me importaba el tiempo porque esta es la primera vez que gano un t√≠tulo mundial. Creo que puedo correr m√°s r√°pido, aunque no creo que tengas una carrera perfecta. Siempre buscar√© formas de mejorar", se√Īal√≥ el ganador.