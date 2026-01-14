Dos semanas después de la tragedia en Suiza, unas bengalas provocan un conato de incendio en un restaurante en Madrid

Menos de dos semanas después de la dramática tragedia de Crans-Montana en Suiza, unas bengalas provocaron el sábado por la noche un breve incendio en un restaurante de Madrid, sin causar víctimas, informaron el miércoles los propietarios tras trascender imágenes en redes sociales.

"El pasado sábado se produjo un conato de fuego en uno de los establecimientos de GLH Singular Restaurants", señaló en un comunicado remitido a AFP por el grupo GLH, al que pertenece el restaurante Fanatico, situado en la célebre avenida madrileña de la Castellana, en el centro de la capital española.

"El conato de fuego fue detectado y controlado en un intervalo aproximado de ocho segundos mediante el uso de extintores, sin que llegara a propagarse, por lo que el foco siempre estuvo controlado", prosigue el comunicado, precisando que "no se produjeron daños personales ni afectación estructural en el establecimiento".

Un video difundido por medios españoles muestra el incidente ocurrido en este local conocido por sus animaciones y espectáculos durante la comida con temática circense.

Se ve cómo una cortina se prende fuego en el momento en que se invita a los clientes del restaurante a alzar bengalas y agitarlas mientras unas bailarinas realizan un número sobre la barra.

Un camarero se hace rápidamente con un extintor para apagar el fuego. "GLH Singular Restaurants ha decidido prohibir de forma definitiva el uso de bengalas y cualquier elemento pirotécnico en todos sus locales", aseguró la empresa.

Este incidente se produce menos de dos semanas después del incendio del bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana que causó 40 muertos —principalmente adolescentes y jóvenes— y 116 heridos.

La tragedia, que provocó una honda conmoción en Suiza, fue causada por chispas de bengalas que entraron en contacto con una espuma acústica colocada en el techo del sótano del establecimiento, según los primeros elementos de la investigación.

Se ha abierto una investigación por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia contra la pareja de franceses propietaria del bar.

El hombre quedó en prisión preventiva durante tres meses mientras que su esposa permanece en libertad condicional.