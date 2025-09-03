Dos sindicatos agrícolas franceses califican como "tóxico" el acuerdo UE-Mercosur

El acuerdo de libre comercio entre los países del Mercosur y la Unión Europea sigue siendo un acuerdo "tóxico", estimaron el miércoles dos sindicatos agrícolas de Francia, FNSEA y JA, que pidieron al presidente Emmanuel Macron "honrar su palabra y expresar públicamente su clara oposición a este acuerdo".

"Al validar el acuerdo tal como está, a pesar de la promesa de medidas de salvaguardia, la Comisión Europea claramente da la espalda a su agricultura. Este acuerdo sigue siendo tóxico, incomprensible y peligroso para los agricultores franceses", escriben las dos organizaciones en un comunicado conjunto.

"No podemos aceptar esta propuesta que no responde al asunto esencial", dijo a AFP el presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau.

"El tema principal es ‘¿seguimos pudiendo importar en Europa productos elaborados con materias activas que están prohibidas en Europa?’. Esa sigue siendo la cuestión de fondo y, con su respuesta, la Comisión no aporta en este momento ninguna garantía, y es la razón por la cual seguimos oponiéndonos a la firma de este acuerdo", explicó.

Las cláusulas de salvaguardia, reforzadas a pedido de Francia para permitir suspender el acuerdo en caso de distorsiones de mercado, solo conciernen las variaciones de precio y volumen, pero en ningún caso se refieren a la reciprocidad de las normas sanitarias y ambientales, lamentó el dirigente sindical, mencionando "la incapacidad de Europa para controlar lo que entra" en su mercado.

"Exigir el respeto de las normas europeas para todos los productos agrícolas, incluidos los importados, no es una opción: es una línea roja", enfatizan las dos organizaciones en su comunicado.

"Ahora todos deben asumir sus responsabilidades, empezando por el presidente de la República, Emmanuel Macron, quien debe garantizar que la agricultura francesa no será la variable de ajuste de este acuerdo", añadieron.

