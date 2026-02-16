Dos snowboarders mueren en una avalancha en el Tirol austríaco

La alarma se dio por la noche después de que la dupla no regresara a casa. La búsqueda comenzó gracias al rastreo de ubicación mediante teléfonos móviles en la zona comprendida entre el refugio Dresdner Htte y la estación del valle de Gamsgarten. Drones identificaron una avalancha a una altitud de 2.115 metros.

La avalancha, según informa APA, se produjo durante una práctica de esquí fuera de pista en la zona de Mutterbergl, donde se encontraron dos huellas de entrada.

El colapso de nieve, de más de 300 metros de longitud, dejó a los dos snowboarders sin posibilidad de supervivencia. Fueron localizados y rescatados con transceptores de avalanchas alrededor de las 21:30. El médico de urgencias solo pudo confirmar su fallecimiento. (ANSA).