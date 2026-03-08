8 mar (Reuters) - El ejército israelí ‌informó ‌el ⁠domingo que dos de sus soldados murieron ​en ⁠el ⁠sur del Líbano, lo ​que supone las primeras ‌bajas entre sus ​tropas ​desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá la semana pasada, cuando Israel ​intensificó sus ataques aéreos ⁠sobre el Líbano.

El ejército no ‌proporcionó inmediatamente más detalles sobre las circunstancias del incidente.

Los enfrentamientos han continuado a lo largo de ‌la frontera entre Israel y el ⁠Líbano en medio ‌de las crecientes ⁠tensiones entre Israel ⁠y Hezbolá tras la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán. (Reportaje de Muhammad Al ‌Gebaly y ​Menna Alaa El Din. Edición de Bernadette Baum, Editado en español ‌por Juana Casas)