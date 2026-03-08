Dos soldados israelíes mueren en el sur del Líbano, según el ejército israelí
8 mar (Reuters) - El ejército israelí informó el domingo que dos de sus soldados murieron en el sur del Líbano, lo que supone las primeras bajas entre sus tropas desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá la semana pasada, cuando Israel intensificó sus ataques aéreos sobre el Líbano.
El ejército no proporcionó inmediatamente más detalles sobre las circunstancias del incidente.
Los enfrentamientos han continuado a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano en medio de las crecientes tensiones entre Israel y Hezbolá tras la campaña militar estadounidense-israelí contra Irán. (Reportaje de Muhammad Al Gebaly y Menna Alaa El Din. Edición de Bernadette Baum, Editado en español por Juana Casas)