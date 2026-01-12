Dos supertanqueros zarpan de aguas venezolanas con petróleo: datos Tankertrackers.com

HOUSTON, 12 ene (Reuters) - Al menos dos supertanqueros, que no están sujetos a sanciones, zarparon de aguas venezolanas el lunes con crudo, según informó el servicio de monitoreo Tankertrackers.com y registros de la estatal PDVSA a los que tuvo acceso Reuters.

Los buques zarparon del fondeadero de Amuay, propiedad de PDVSA, en la costa occidental de Venezuela. Se desconocen de inmediato sus destinos previstos y si los cargamentos formaban parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles anunciado por el presidente Donald Trump la semana pasada.

Las empresas internacionales Vitol y Trafigura recibieron la semana pasada licencias estadounidenses para negociar y comercializar cargamentos de petróleo venezolano como parte del acuerdo, cuyo valor se estima en unos 2.000 millones de dólares.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reporte de Marianna Párraga en Houston.)