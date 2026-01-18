Dos trenes de alta velocidad descarrilan en España y dejan al menos 21 muertos: fuentes

MADRID, 18 ene (Reuters) -

"El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha (Madrid) ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado", informó

ADIF, que gestiona la red ferroviaria, en una publicación en las redes sociales.

Según ADIF, el accidente se produjo a las 18.40 hora local (1740 GMT), unos 10 minutos después de que el tren Iryo salió de Córdoba en dirección a Madrid. Iryo es un operador ferroviario privado, propiedad mayoritaria del grupo ferroviario italiano Ferrovie dello Stato, controlado por el Estado. El tren implicado era un Freccia 1000 que circulaba entre Málaga y Madrid, según un portavoz de Ferrovie dello Stato.

La compañía dijo en un comunicado que lamenta profundamente lo ocurrido y que activó todos los protocolos de emergencia para colaborar de forma estrecha con las autoridades competentes en la gestión de la situación.

El segundo tren era operado por Renfe, que no respondió a una petición de comentarios.

ADIF suspendió todos los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía.

"IMPACTO TERRIBLE"

El tren Iryo llevaba más de 300 pasajeros a bordo, mientras que en el de Renfe viajaban unos 100.

Paco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba, afirmó en Radio Nacional de España

que "han sido rescates muy exigentes a nivel físico, porque los vagones estaban muy desechos, muy retorcidos y deformados, entonces nos ha costado mucho trabajo ir avanzando entre el amasijo de hierros (...) ha sido un rescate complicado y exigente".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que estaba siguiendo los acontecimientos desde la sede del operador ferroviario ADIF en Madrid.

"La última información que llega es muy grave", publicó en la red social X. "El impacto ha sido terrible, provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo. La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas".

Imágenes de la televisión local mostraron un centro de recepción habilitado para los pasajeros en la localidad de Adamuz, de 5.000 habitantes, con lugareños entrando y saliendo con comida y mantas en medio de temperaturas nocturnas de unos 6 grados centígrados.

Una mujer llamada Carmen publicó en X que viajaba a bordo del

Imágenes publicadas por otro pasajero del Iryo, también en X, mostraron a un empleado con un chaleco fluorescente dando instrucciones a los pasajeros para que permanecieran en sus asientos en los vagones a oscuras, y a aquellos con formación en primeros auxilios para que vigilaran a sus compañeros.

También instó a la gente a mantener las baterías de los teléfonos móviles para poder utilizar sus linternas al salir.

Salvador Jiménez, periodista de RTVE que se encontraba a bordo del Iryo, compartió imágenes en las que se ve el morro del vagón trasero del tren tumbado de lado, con los pasajeros evacuados sentados en un lateral del mirando hacia arriba.

Jiménez dijo a TVE por teléfono desde al lado de los trenes siniestrados que los pasajeros habían utilizado martillos de emergencia para romper las ventanas y salir, y que habían visto a dos personas sacadas de los vagones volcados en camillas.

