Dos trenes de alta velocidad descarrilan en España y dejan al menos cinco muertos: medios

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron el domingo en el sur de España, según informó el operador de la red ferroviaria, y la cadena de televisión estatal RTVE dijo que habían muerto al menos cinco personas, citando fuentes policiales.

El accidente se produjo poco después de las 1730 GMT cerca de Adamuz, localidad próxima a Córdoba, en Andalucía. Un número indeterminado de pasajeros resultaron heridos, afirmó RTVE citando fuentes de la Guardia Civil.

"El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha (Madrid) ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado", informó

ADIF, que gestiona la red ferroviaria, en una publicación en las redes sociales.

Iryo es un operador ferroviario privado de gestión italiana. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

ADIF suspendió todos los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía.

Los servicios de emergencia andaluces dijeron en las redes sociales que todo el tráfico ferroviario se había detenido y que los servicios de emergencia estaban en camino, incluyendo al menos nueve ambulancias y vehículos de apoyo.

Salvador Jiménez, periodista de RTVE que viajaba a bordo del tren de Córdoba a Madrid, compartió imágenes que mostraron el vagón trasero del tren tumbado de lado, con los pasajeros evacuados sentados en el lateral del vagón.

