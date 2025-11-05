Dos vicepresidentas y cinco ministros comunican al Congreso que no estarán en el Pleno de la comparecencia de Sánchez

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) - Las vicepresidentas Yolanda Díaz (Trabajo) y Sara Aagesen (Transición Ecológica) y otros cinco ministros han comunicado al Congreso que no estarán presentes en la sesión plenaria del 12 de noviembre, que es la que incluye en su orden del día la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para hablar de las últimas citas internacionales y de casos de corrupción que rodean al Ejecutivo y al PSOE. En concreto, y según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno ha comunicado que en el Pleno del próximo miércoles, además de las vicepresidentas, faltarán los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Margarita Robles (Defensa), Pilar Alegría (Educación y Portavoz del Gobierno) y Carlos Cuerpo (Economía). Cada semana el Ejecutivo comunica al Congreso las ausencias previstas en el próximo Pleno para avisar a los grupos parlamentarios, que cada jueves tienen que registrar las preguntas para la sesión de control de la semana siguiente. Las siete ausencias del próximo Pleno no es la cifra más elevada que ha comunicado el Gobierno, pues en alguna ocasión ha llegado casi a la decena, pero esta vez coincide con la comparecencia de Pedro Sánchez, programada para ese miércoles. El presidente pidió informar al Congreso de las últimas cumbres internacionales y del funcionamiento de los servicios públicos, pero este martes se añadió otro asunto al orden del día, a instancias del PP: dar cuenta de las investigaciones de supuestos casos de corrupción que salpican al entorno de Sánchez y al PSOE.