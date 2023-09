"¡La pelea es peleando!", avisó Salomón Rondón en redes sociales tras marcar el gol que dio a Venezuela tres puntos en la segunda fecha del clasificatorio sudamericano hacia el Mundial de 2026 con un triunfo 1-0 ante Paraguay.

Conquistada con un penalti cobrado por Rondón en el minuto 90+3, la victoria en casa inyectó a la Vinotinto una dosis de fe que necesitaba. "Creer, creer y creer" es la "mentalidad que queremos", subrayó el argentino Fernando 'Bocha' Batista, el seleccionador del único país de Sudamérica que jamás ha estado en la Copa del Mundo.

Después de años de evolución, estando más cerca que nunca de conseguir la inédita clasificación en el camino a Brasil-2014, Venezuela se había estancado y cerró en el sótano de la tabla las rutas hacia Rusia-2018 y Catar-2022.

Sus futbolistas quieren, esta vez, cambiar las cosas y sienten que el triunfo frente a 52.000 espectadores en el Estadio Monumental de Maturín es un buen comienzo.

"Son buenas las sensaciones. Obviamente los partidos no son perfectos y hay que corregir también muchas cosas, pero nos vamos contentos", dijo el central Wilker Ángel a manera de conclusión de la primera doble fecha premundialista. Una derrota 1-0 ante Colombia, en Barranquilla, precedió el éxito del martes.

Brasil y la campeona mundial Argentina lideran con 6 puntos, seguidas por Colombia con 4 y Uruguay y Venezuela con 3 cada una.

La Vinotinto tardó cinco fechas en sumar sus primeras unidades en la eliminatoria de Rusia-2018 y cuatro en la de Catar-2022.

La ampliación del Mundial a 48 selecciones aumenta a seis cupos directos y uno para el repechaje las plazas a repartir entre los 10 integrantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

- "Venezuela va a ser una selección difícil" -

Brasil y Chile esperan por la Vinotinto el 12 y el 17 de octubre en la próxima doble fecha y Ecuador y Perú serán los adversarios de noviembre.

"Que el rival sepa que Venezuela va a ser una selección difícil donde le toque jugar, sea de local o sea de visitante", comentó en rueda de prensa Batista, designado entrenador del equipo llanero en marzo pasado tras la sorpresiva salida de José Pekerman, cuyo cuerpo técnico integraba como asistente de campo.

Fue una noche feliz para la golpeada afición venezolana.

"Yo les tengo fe. Les tengo mucha fe. Me gustó ver el estadio full", comentó José Guarapo, un fanático de 40 años, luego de disfrutar del triunfo en las tribunas con su esposa y sus dos hijos.

"Tenemos que acostumbrarnos a ganar. Ya basta de perder", lanzó María Gabriela González, de 27 años.

- Experiencia... y juventud -

Rondón fue protagonista con su gol 40 con la selección de Venezuela, con lo que el delantero de River Plate amplió su récord como máximo artillero histórico de la Vinotinto, pero futbolistas jóvenes como el lateral izquierdo Miguel Navarro, de 24 años, tuvieron roles clave.

"Me pone contento el partido que ha tenido Miguel, porque es un gran jugador, una gran persona, es joven y tiene mucho por delante y estos partidos de eliminatoria le van a ir dando más experiencia, más minutos", subrayó Batista.

"No es fácil jugar eliminatorias", agregó.

El capitán Tomás Rincón fue al banquillo en esta ocasión por decisión técnica, pues Batista decidió alinear un delantero extra, sacrificando a un mediocampista.

"Quien me conoce sabe que para mí la prioridad es siempre el bien de la selección y si hoy me dijeran que no voy a jugar más ni un minuto y vamos a ganar todos los partidos para ir al Mundial, lo firmo", comentó Rincón al canal digital oficial de la Vinotinto.

