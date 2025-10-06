Dotaciones de Bomberos trabajan en un incendio en Llorac (Tarragona) cerca de la carretera T-224
TARRAGONA, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -
Doce dotaciones terrestres de los Bombers de la Generalitat están trabajando este lunes cerca de las 14.50 horas en un incendio de vegetación en Llorac (Tarragona), en un punto cercano a la carretera T-224.
Según han informado fuentes de Bombers a Europa Press, el aviso se ha producido a las 13.18 horas y en el terreno también hay cuatro helicópteros que sobrevuelan la zona --de unas dos hectáreas-- para tratar de controlarlo.
De hecho, el flanco derecho --que avanzaba hacia la carretera-- ya se ha conseguido cerrar, y ahora los efectivos trabajan sobre el flanco izquierdo.
