Dotaciones de Bomberos trabajan en un incendio en Llorac (Tarragona) cerca de la carretera T-224

12 dotaciones de Bomberos trabajan en un incendio en Llorac (Tarragona) cerca de la carretera T-224

TARRAGONA, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Doce dotaciones terrestres de los Bombers de la Generalitat están trabajando este lunes cerca de las 14.50 horas en un incendio de vegetación en Llorac (Tarragona), en un punto cercano a la carretera T-224.

Según han informado fuentes de Bombers a Europa Press, el aviso se ha producido a las 13.18 horas y en el terreno también hay cuatro helicópteros que sobrevuelan la zona --de unas dos hectáreas-- para tratar de controlarlo.

De hecho, el flanco derecho --que avanzaba hacia la carretera-- ya se ha conseguido cerrar, y ahora los efectivos trabajan sobre el flanco izquierdo.

