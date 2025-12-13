Doué vuelve con gol y el PSG no defrauda en casa del colista Metz

Un París Saint-Germain con jóvenes y en el que regresó con gol Desiré Doué se impuso 3-2 este sábado en la cancha del colista Metz, durante la decimosexta jornada de Ligue 1, para recuperar así el liderato provisional del campeonato francés.

Los parisinos, con 36 puntos, adelantan en la tabla al Lens (2º, 34 pts), que podría recuperar de nuevo el trono el domingo si vence en su cancha contra Niza.

Con la mirada puesta en la final de la Copa Intercontinental que el club parisino disputará el próximo miércoles frente al Flamengo de Brasil, el entrenador Luis Enrique presentó una alineación con jóvenes talentos como Ibrahim Mbaye y Quentin Ndjantou, acompañados en el ataque por Gonçalo Ramos.

Fue el portugués el que abrió el marcador, aprovechando un centro de Lee Kang-In (13') y antes del descanso, Ndjantou, de 18 años, remató un bello centro de Mbaye (39'), para doblar la ventaja.

Los locales recortaron antes del descanso por medio de Jessy Deminguet (42'), y arrancaron el segundo tiempo buscando el empate.

Pero en el descanso había ingresado al terreno de juego Desiré Doué, protagonista de la pasada final de Liga de Campeones pero con un inicio de temporada marcado por dos lesiones. El extremo no falló a su cita con el gol, y anotó el tanto de la supuesta tranquilidad para los visitantes (63', 1-3).

Rennes vence pero no convence

Pese a una reacción tardía del Metz, que recortó con gol del georgiano Georgiy Tsitaishvili (80'), el PSG no desperdició la ventaja cosechada y dormirá este sábado como líder, a la espera de lo que haga el Lens el domingo.

Horas antes, el Rennes había remontado un gol en contra del Brest en el derbi de Bretaña para terminar ganando 3-1. Pese al resultado, el técnico local no estaba satisfecho con el encuentro.

"No hemos sido el mejor equipo hoy técnicamente sobre el césped, pero hemos vuelto a marcar tres bonitos goles y también hemos buscado nuestra suerte a través de los errores de los rivales", resumió el entrenador Habib Beye.

Con 27 puntos, el Rennes ocupa provisionalmente la 5ª posición, mientras que el Brest pone fin a una racha de tres victorias consecutivas y se mantiene en media tabla (11º).