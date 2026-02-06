Dow alcanza 50.000 puntos, Nvidia sube mientras mercado se centra en gasto en IA

Por Pranav Kashyap y Twesha Dikshit

6 feb (Reuters) - El índice Dow Jones alcanzó el viernes la histórica marca de los 50.000 puntos y el S&P 500 cerró con un fuerte avance, gracias al auge de Nvidia y otros fabricantes de chips y a la caída de Amazon después de que el gigante de la nube pronosticara un fuerte aumento del gasto en infraestructura de IA.

* Amazon cayó después de que la empresa pronosticó un aumento de más del 50% en los gastos de capital este año, lo que intensificó la ola de gastos impulsada por la IA que ya se estaba produciendo entre sus homólogos de los "Siete Magníficos".

* El escepticismo de los inversores en torno al gasto en IA se ha acentuado desde que los planes de gasto de capital de Microsoft a finales del mes pasado pusieron en el punto de mira los presupuestos de inversión de las empresas de megacapitalización.

* Sin embargo, las acciones de los fabricantes de chips se recuperaron ante las expectativas de que se beneficiarían del aumento del gasto en centros de datos de inteligencia artificial por parte de Amazon y Alphabet.

* Nvidia, Advanced Micro Devices y Broadcom subieron con fuerza y el índice de semiconductores PHLX también registró importantes ganancias.

* El avance del S&P 500 y el Nasdaq se dio luego de tres días consecutivos de pérdidas marcados por la preocupación sobre la IA.

* Varias empresas de software se vieron afectadas esta semana por la preocupación de que la IA pudiera generar más competencia y perjudicar sus márgenes, mientras que los inversores también se mostraron inquietos por las elevadas valoraciones tras años de fuertes ganancias en las acciones relacionadas con esta tecnología.

* El Dow superó al S&P 500 y al Nasdaq esta semana, lo que refleja una reciente diversificación por parte de los inversores, que se han alejado de las acciones tecnológicas que han liderado Wall Street en los últimos años.

* Reflejando la misma tendencia, el índice Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización también repuntó en la semana.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 131,87 puntos, o un 1,94%, a 6.930,27 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 485,62 puntos, o un 2,15%, a 23.026,20 unidades. El Dow Jones subió 1.209,81 puntos, o un 2,47%, a 50.118,53 unidades.

* El S&P 500 se situó aproximadamente un 1% por debajo del récord de cierre alcanzado la semana pasada, y el Nasdaq bajó alrededor de un 4% desde su cierre récord de octubre.

(Reporte de Pranav Kashyap y Twesha Dikshit en Bangalore; Editado en español por Javier Leira)