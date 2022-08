Dow cae 1.008 puntos tras anuncio de tasas de interés altas

NUEVA YORK (AP) — El promedio industrial Dow Jones se hundió más de 1.000 puntos el viernes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, frustrara las esperanzas de Wall Street de que pronto podrían bajar las tasas interés que ha elevado con el fin de controlar la inflación.

Por su parte, el S&P 500 perdió 3,4%, su mayor caída desde mediados de junio, después de que Powell dijera que la Fed probablemente tendrá que mantener las tasas de interés lo suficientemente altas como para frenar la economía “durante algún tiempo” con el propósito de aplacar la inflación que azota a Estados Unidos.

El Dow cayó 3% y el compuesto Nasdaq terminó con una baja de 3,9%, reflejando una venta generalizada de títulos liderada por los valores tecnológicos.

Al principio, los inversores tuvieron dificultades para entender el significado del discurso de Powell. Las acciones cayeron inicialmente, luego borraron casi todas sus pérdidas, y después volvieron a bajar. Todas las empresas del S&P 500, excepto cinco, terminaron con números rojos.

“Se centró más en los objetivos de la Fed que en el camino”, dijo Jeffrey Kleintop, estratega en jefe de inversiones globales de Charles Schwab. “Eso dejó al mercado con poco a qué asirse en términos de la trayectoria futura de la política”.

El discurso de Powell se sumó a los de otros funcionarios de la Fed que recientemente han repelido la especulación de que la Fed podría relajar los aumentos a las tasas de interés. Las subidas en las tasas ayudan a frenar la inflación, pero también tienen efectos adversos en la economía y en los precios de las inversiones.

Powell reconoció que las subidas perjudicarán a los hogares y a las empresas estadounidenses, una señal quizá tácita de la posibilidad de una recesión. Pero también dijo que el dolor sería mucho mayor si se permitiera que la inflación se acelerara y que “debemos seguir con ello hasta que el trabajo esté hecho”.

El presidente de la Fed habló en un simposio económico anual en Jackson Hole, Wyoming, que ha sido el escenario de otros discursos de la Fed que han movido el mercado en el pasado.

“Básicamente dijo que habrá dolor, y que no pararán y no pueden dejar de subir las tasas hasta que la inflación baje mucho”, comentó Brian Jacobsen, estratega de inversiones de Allspring Global Investments. “Fue un discurso misericordiosamente corto y directo. Powell no abrió realmente nuevos caminos, lo que es bueno, ya que Jackson Hole no es una reunión de políticas”.

La caída del viernes coronó una semana de operaciones agitadas que dejó a los principales índices con un descenso semanal de 4% o más.

El S&P 500 cayó 141,46 puntos el viernes y cerró en 4.057,66. El índice ha perdido casi un 15% en el año.

El Dow perdió 1.008,38 puntos y se ubicó en 32.283,40. La última vez que el indicador tuvo una caída de 1.000 puntos fue en mayo.

El Nasdaq perdió 497,56 puntos, hasta situarse en 12.141,71, su mayor caída desde junio.

El índice Russell 2000 de empresas más pequeñas cayó 64,81 puntos, o un 3,3%, para terminar en 1.899,83.