Dow Jones cae lastrado por Intel y persistentes inquietudes geopolíticas

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

23 ene (Reuters) - El Promedio Industrial Dow Jones caía el viernes y los principales índices de Wall Street se mantenían rumbo a una segunda baja semanal consecutiva, debido a que Intel se desplomaba por un panorama bajista y en medio de las persistentes tensiones geopolíticas que minaban el apetito por el riesgo

* Las acciones habían repuntado en las dos últimas sesiones tras la fuerte liquidación del martes provocada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los aliados europeos hasta que Washington pudiera comprar Groenlandia

* Posteriormente, Trump moderó sus amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza, pero el S&P 500, el Nasdaq y el Dow seguían abocados a cerrar la semana a la baja. Los flujos hacia activos de refugio seguro persistieron, lo que llevó al oro a alcanzar máximos históricos

* El gran lastre del viernes era el fabricante de chips Intel, que se hundía un 14,9%. La compañía pronosticó unos ingresos y ganancias trimestrales por debajo de las estimaciones del mercado, alegando que tenía dificultades para satisfacer la demanda de sus chips para servidores utilizados en los centros de datos de inteligencia artificial. Sus acciones se han revalorizado cerca de un 50% desde principios de año

* Un índice de semiconductores cedía un 1,6%, por debajo de su máximo histórico alcanzado en la sesión anterior, mientras que el indicador del miedo de Wall Street subía tras caer en las dos últimas sesiones

* A las 1548 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones caía 236,94 puntos, o un 0,48%, a 49.148,66 unidades, el índice S&P 500 ganaba 10,41 puntos, o un 0,15%, a 6.923,76 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 123,08 puntos, o un 0,53%, a 23.559,10 unidades

* El mercado espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables en el rango de entre 3,5%-3,75% la próxima semana, pero los inversores revisarán el comunicado y los comentarios del presidente Jerome Powell en busca de señales sobre lo que viene después. Según la herramienta FedWatch de CMEGroup, los mercados prevén una primera baja de tasas en junio

* La actividad empresarial estadounidense se mantuvo estable en enero, ya que la mejora de los nuevos pedidos se vio contrarrestada por un mercado laboral mediocre, mostraron las cifras preliminares del PMI de S&P Global

* Muchos de los llamados Siete Magníficos, como Apple, Tesla y Microsoft, presentarán sus resultados la próxima semana. Habrá que seguir de cerca sus perspectivas para ver cuánto jugo les queda a las historias de crecimiento que hasta ahora han sustentado sus altísimas valoraciones

* Entre otros valores, Nvidia subía un 1,4% después de que Bloomberg News informó que las autoridades chinas comunicaron a Alibaba, Tencent y ByteDance que pueden preparar pedidos de los chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia. (Reporte de Sruthi Shankar y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)