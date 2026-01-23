Dow Jones cae, S&P cierra plano mientras perspectivas de Intel pesan sobre apetito riesgo

Por Sruthi Shankar y Pranav Kashyap

23 ene (Reuters) - El Promedio Industrial Dow Jones cerró en baja el viernes, mientras que el S&P 500 terminó prácticamente sin cambios, ya que el apetito por el riesgo de los inversores se atenuó al final de una semana de altibajos por el desplome de Intel.

* Los tres índices de Wall Street habían repuntado en las dos últimas sesiones tras la fuerte liquidación del martes provocada por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los aliados europeos hasta que Washington pudiera comprar Groenlandia.

* Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 ganó 2,23 puntos, o un 0,03%, a 6.915,16 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 62,51 puntos, o un 0,27%, a 23.498,53 unidades. El Dow Jones cayó 288,51 puntos, o un 0,58%, a 49.095,50 puntos.

* En la semana, el S&P 500 cayó un 0,35%, el Nasdaq cedió un 0,06% y el Dow Jones cayó un 0,53%.

* A pesar de un retroceso algo limitado en la última jornada bursátil de la semana, los inversores parecían seguir confiando en que, si bien la volatilidad inducida por la geopolítica es un peligro presente, el estado general de la economía estadounidense sigue siendo sólido.

* "Cuando pensamos en lo que esto significa desde el punto de vista del inversor, nos sentimos bastante bien respecto a la situación actual", afirmó Jason Blackwell, estratega jefe de inversiones de Focus Partners Wealth.

* El gran lastre del viernes era el fabricante de chips Intel. La compañía pronosticó unos ingresos y ganancias trimestrales por debajo de las estimaciones del mercado, alegando que tenía dificultades para satisfacer la demanda de sus chips para servidores utilizados en los centros de datos de inteligencia artificial.

* El mercado espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables en el rango 3,5%-3,75% la próxima semana, pero los inversores revisarán el comunicado y los comentarios del presidente Jerome Powell en busca de señales sobre lo que viene después. Según la herramienta FedWatch de CMEGroup, los mercados prevén una primera baja de tasas en junio.

* La actividad empresarial estadounidense se mantuvo estable en enero, ya que la mejora de los nuevos pedidos se vio contrarrestada por un mercado laboral mediocre, mostraron las cifras preliminares del PMI de S&P Global.

* Muchos de los llamados Siete Magníficos, como Apple, Tesla y Microsoft, presentarán sus resultados la próxima semana.

* El viernes, Tesla y Alphabet registraron caídas moderadas, mientras que Microsoft, Meta y Amazon subieron.

* Entre otros valores, Nvidia subió después de que Bloomberg News informó que las autoridades chinas comunicaron a Alibaba, Tencent y ByteDance que pueden preparar pedidos de los chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia. (Reporte de Sruthi Shankar y Pranav Kashyap en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)