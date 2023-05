Dow jones cae, ya que pérdidas de cisco empañan las optimistas previsiones de walmart

Por Shreyashi Sanyal y Shristi Achar A

18 mayo (Reuters) - El Dow Jones caía el jueves, ya que las pérdidas en las acciones de Cisco por la desaceleración de la demanda de sus productos empañaban las sólidas previsiones anuales de Walmart y las esperanzas de un acuerdo para evitar un catastrófico impago de la deuda.

* A las 1338 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 79,10 puntos, o un 0,24%, a 33.341,67 unidades; el índice S&P 500 cedía 0,96 puntos, o un 0,02%, a 4.157,81 unidades; y el Nasdaq Composite subía 37,03 puntos, o un 0,30%, a 12.537,59 unidades.

* Cisco Systems Inc, componente del Dow, restaba un 1,7% tras informar de que una gran acumulación de productos pesaba sobre la demanda de nuevos pedidos de los clientes.

* Las acciones de Walmart Inc mejoraban un 2,8% tras elevar sus objetivos anuales de ventas y beneficios, aprovechando que los consumidores, recelosos de la inflación, se decantaron por comestibles más baratos.

* Los resultados de esta semana de minoristas como Target Corp, Home Depot Inc y TJX Companies Inc también han mostrado que los consumidores se están alejando de productos no esenciales como la electrónica y los artículos para el hogar debido a la alta inflación.

* "Las ganancias de Walmart fueron muy sólidas, lo que supone un gran impulso. Además, el optimismo en torno al acuerdo (sobre el techo de la deuda) ha tenido su reflejo", dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital LLC.

* Netflix Inc avanzaba un 4,5% tras anunciar que su recién lanzada opción con publicidad alcanzó casi los 5 millones de usuarios activos al mes.

* Los principales índices cerraron la víspera al alza, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el principal congresista republicano, Kevin McCarthy, reiteraran su objetivo de llegar pronto a un acuerdo para elevar el techo de la deuda federal de 31,4 billones de dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters